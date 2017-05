Resumo: 7º Episódio - 8 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Horácio é espancado num beco por dois homens encapuçados que o avisam de que se não expulsar Rita de casa, irão atrás da sua família. O pescador não se deixa intimidar e por isso é ainda mais agredido a socos e pontapés, ficando muito maltratado no chão.

Sara discute com Fernando e censura-o por ter mandado espancar Horácio, numa altura em que podem estar debaixo da investigação policial que procura desvendar a morte de Simão. Fernando volta a defender que quando Rita perceber que ninguém a ajuda se irá embora mas Sara insiste em que devem agir em comum e não cada qual para seu lado.

Horácio chega a casa todo esmurrado e causa grande aflição em Lucinda e Rita. Questionado sobre o que aconteceu, o pescador esconde a verdade e diz que foi assaltado.

Luísa continua atormentada pelo passado e confessa a Matias que não tem coragem de contar a Jaime e a Kiko o seu passado, temendo a reacção do marido e do filho se souberem que ela tem mais uma filha, que abandonou. O psicólogo encoraja-a a revelar a verdade, até porque não tem qualquer justificação para não deixar os Açores, ao contrário da vontade de Jaime.

Isabel discute mais uma vez com Afonso porque ele se recusa a tomar conta da empresa, preferindo trabalhar noutras áreas. Afonso sai intempestivamente de casa e Isabel desabafa com Joaquim que está cada vez mais difícil falar com ele. O marido pergunta-lhe ironicamente se ela quer que ele lhe explique porquê.

Rita fica incomodada com o telefonema que recebe de António mas acaba por concordar em encontrar-se com ele.

Sofia repreende Elsa por ter falsificado a sua assinatura depois de ela receber nota negativa num teste mas fica ainda mais zangada quando Cláudia assume ter sido ela a fazer a falsificação. No meio da discussão, Elsa explode de raiva e parte um vaso, indignada com os elogios da mãe à irmã por comparação consigo. Antes de sair para o restaurante, Sofia entrega a Cláudia a responsabilidade de chamar a irmã à razão.

Mário protesta com Sofia por ela o ter deixado sozinho no restaurante mas ela chama-lhe à atenção para o facto de o trabalho os estar a fazer faltar com o apoio de que as filhas precisam. O marido ignora-a e continua a trabalhar, ficando espantado quando Horácio chega na companhia de Rita, exibindo a cara muito mal tratada e justificando que foi vítima de um assalto. Rita aproveita para perguntar a Horácio se na infância ela e António eram assim tão próximos. O pescador confirma que sim e acrescenta que ainda hoje são.

Vítor tenta que Bruno lhe permita deixar o carro estragado na oficina mas ele nem quer ouvir falar do assunto e deixa-o a falar sozinho enquanto se prepara para ir ao encontro da amante.

Elsa não se conforma pela forma como os pais se relacionam com ela e acha que Cláudia é a filha preferida. A irmã tenta fazê-la crer que está errada mas sem sucesso. Aproveitando que Cláudia está na cozinha a prepara o jantar para ambas, Elsa recebe uma carta sua que chega do conservatório de Aveiro e esconde-a na mochila da escola. Quando a irmã lhe pergunta quem era, Elsa mente e responde que era publicidade.

Renata expulsa Bruno da sua casa depois de ele lhe oferecer como presente de aniversário uma fruteira que fez a partir do tampão de um automóvel e furiosa por ele sugerir que festejem o aniversário em casa em vez de irem jantar fora.

André fica furioso com Vítor quando ele conta que perdeu todo o dinheiro que ele lhe tinha confiado para apostar na sua corrida e exige-lhe que lhe devolva os quinhentos euros, ameaçando contar aos pais. O irmão não se rala e dispara que eles haveriam de ficar contentes se soubessem que ele perdeu o dinheiro nas apostas. Lucinda entra na sala naquele momento e André é obrigado a disfarçar.

Bruno deixa Pedro intrigado quando entra em casa à pressa à procura de uma chave de fendas sem dizer ao filho para que é que a quer com tanta urgência. Bruno acaba por sair de casa mais depressa do que entrou.

Carmo confessa a Eunice a sua inquietação por não conseguir falar com Afonso. Rita entra na mercearia para se encontrar com António que já a aguarda. Ele não perde tempo a pedir-lhe que lhe dê uma oportunidade e ela recusa-se a continuar a conversa, saindo disparada para a rua. António persiste e vai atrás dela, conseguindo com muito esforço que Rita entre no seu carro e aceite acompanhá-lo a um sítio.

Luísa fica zangada com Jaime por ele ter aceitado a proposta de trabalho que recebeu sem a consultar mas é incapaz de responder quando ele diz que se ela lhe der uma boa razão para continuarem nos Açores recusará o trabalho.

Inês fica desagradada com Afonso porque ele quer tanto escapar ao controlo da mãe que nem sequer se incomoda com o futuro da relação.

António leva Rita até à casa onde ela viveu com a família até à morte do pai. Esse regresso ao passado e o facto de António revelar que quando ela desapareceu da sua vida o fez mergulhar na mais negra das existências leva Rita a beija-lo com grande paixão.