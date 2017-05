Resumo: 4º Episódio - 4 de maio (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Kiko regressa a casa e mente à mãe, dizendo que foi fazer um exame na faculdade e promete acabar o curso em três anos. Luísa não esconde a sua estranheza sobre os estudos do filho. Jaime aparece entretanto e depois de Luísa se afastar, Kiko pergunta-lhe se ele já contou à mãe que recebeu uma proposta de trabalho que os vai obrigar a mudarem-se. Jaime assume que não quer perturbar a mulher e que só falará do assunto quando achar que é o momento certo.

Rita tenta que a mulher que julga ser sua mãe lhe explique porque a abandonou mas ela mal consegue reagir e fica muito agitada. A enfermeira acaba com a conversa e conta a Rita que identificaram a senhora através dos documentos que ela possuía quando chegou à clínica. Rita tenta perceber se a falsa mãe poderá recuperar a ponto de esclarecer as suas dúvidas mas a enfermeira mata-lhe qualquer esperança.

Entretanto, Sara paga a Manuela por ela ter mentido a Rita e lhe ter dado uma falsa pista sobre a mãe. A antiga ama promete nunca contar a verdade.

Afonso continua ferido e suspenso na rocha que não consegue escalar. Ao tentar sair daquela situação corta-se na mão e fica ainda mais desesperado, gritando por socorro.

Isabel mostra-se preocupada com a falta de notícias de Afonso e partilha a sua angústia com Joaquim, revelando que o rapaz mentiu quando disse que ia com Kiko fazer escalada. Isabel decide telefonar para os bombeiros.

Fernando ainda está na Islândia com Vieira e leva o capitão a um bar para beberem umas cervejas. Vieira mostra-se preocupado pela reacção dos pescadores por não receberem mas o patrão desvaloriza o assunto e ainda o responsabiliza pelo facto de ter deixado o barco ser arrestado por terem pescado demais. Depois de ameaçar fazê-lo pagar se voltarem a ter prejuízo, Fernando abeira-se de uma mesa onde alguns pescadores de Bergan fazem apostas e decide tentar a sorte. Incrivelmente ,acaba por ganhar e ficar com o dinheiro que todos apostaram.

Rita partilha com António a visita que fez à mulher que julga ser a sua mãe e a tristeza que o estado dela lhe trouxe. António apoia Rita com um carinho especial e Sara fica muito incomodada quando os vê juntos e com tanta cumplicidade.

Cláudia faz a sua audição de violino no conservatório e as professoras que a estão a avaliar mostram-se satisfeitas com a forma como ele toca.

Na ria, André esforça-se por conseguir mostrar ao treinador que merece um lugar na equipa de remo.

Horácio conta a Lucinda que se vai encontrar com Rita para lhe falar dos pais e a mulher acha que a rapariga anda à procura de dinheiro. Dinheiro é o que quer Vítor mas Horácio não lhe satisfaz a vontade e acusa-o de não trabalhar e de não ajudar a pôr dinheiro em casa. O filho defende-se e promete que um dia vai ficar rico e dar uma vida melhor a todos, crente em que uma das muitas ideias que tem irá funcionar.

Sofia lamenta-se por se fartar de trabalhar no Meia Desfeita e de ter aberto o negócio, que só não fecha por causa do marido. Sofia partilha com Renata que o seu casamento com Mário já teve melhores dias. Já Renata confidencia que namora um homem casado.

Matilde volta a provocar Bruno ao jantar e ele responde à sogra na mesma moeda, provocando a irritação de Eunice que não gosta do tratamento que ele dá à sua mãe.

Carmo liga para casa para falar com os pais e fica aflita quando Luísa lhe conta que Afonso desapareceu. Carmo não contém as lágrimas e esforça-se por as esconder. Filipa entra na mercearia com António e percebe que Carmo não está bem.

Kiko culpa-se por não ter ido fazer escalada com Afonso e decide ir à procura dele. Inês acompanha-o. Luísa e Isabel ficam muito preocupadas, tal como Joaquim que tenta impedi-lo mas sem êxito.

Afonso permanece na falésia cada vez mais debilitado e chora pensando que vai morrer.

António ganha coragem e acaba o noivado com Filipa. Ela acusa-o de estar apaixonado por Rita e até sugere, desesperada que ele a leve para a cama e depois a esqueça. António recusa-se a aceitar tal ideia e reafirma a sua vontade de terminar a relação. Filipa sai da mercearia furiosa, atraindo a atenção dos outros clientes.

Simão quer vingar-se dos patrões por eles não terem pago aos pescadores e propõe-se pregar-lhes um susto. Horácio opõe-se e defende que devem agir juntos e sem violência.

Sara, finge-se muito amiga de Rita e propõe-se ajudá-la a arranjar um local mais confortável para a falsa mãe que lhe arranjou. Sem saber que está a ser manipulada, Rita toma como boas as suas intenções e Sara aproveita para lhe pedir muito diplomaticamente que não se intrometa no noivado de António com Filipa.

Luísa fica zangada com Jaime porque ele diz que ela trata o filho, Kiko, a pensar mais em si própria do que nele.

Kiko e Inês começam a procurar Afonso perto da falésia onde ele supostamente terá ido escalar.

Tiago fica surpreendido quando António conta que acabou tudo com Filipa por estar apaixonado por Rita. Apesar de discordar da decisão que o irmão tomou, Tiago apoia-o.

André festeja com Pedro e Vítor o facto de ter sido escolhido para a equipa de remo. Vítor repara em Rita e vai meter conversa com ela. O máximo que consegue é ser gozado e apanha um calduço de Horácio, porque o pai aparece naquele momento. Depois de o filho regressar à sua mesa, gabando-se de que estava quase a conquistar a rapariga, Horácio toma o seu lugar e conversa com Rita sobre a sua infância com os seus pais e sobre a tragédia que os vitimou. Rita desabafa que quer deixar a casa de Sara e arranjar um espaço para morar e o pescador promete ajudá-la.

Simão prepara-se para sabotar a fábrica mas não está sozinho na Faina Norte. Por trás de si surge alguém que o agarra e impede os seus intentos.

André empresta dinheiro a Vítor para ele apostar nas corridas, esperançado em que ele consiga ganhar o dobro do que leva consigo.

Carmo justifica a Eunice que está angustiada pelo desaparecimento do irmão e a amiga conforta-a certa de que tudo acabará em bem.

Entretanto, Kiko e Inês conseguem descobrir Afonso, ferido e pendurado na falésia e accionam os bombeiros para o resgatar. Luísa, Joaquim e Isabel respiram de alívio, tal como Carmo que ao receber a notícia de que Afonso apareceu, aceita que Eunice fique a tomar conta da mercearia para o ir ver. Carmo esconde de Eunice que o rapaz é seu filho e não seu irmão.

Quando Afonso é retirado da falésia, Inês beija-o muito aliviada e agradece a Kiko por o ter descoberto.

Horácio descobre Rita a fotografar no cais de manhã bem cedo. António também chega quando eles estão à conversa e pede a Horácio que o fotografe com Rita. Depois, António ganha coragem, revela que terminou tudo com Filipa e declara o seu amor a Rita. Ela esforça-se por dar a ideia de que não está interessada nele e diz que é apenas sua amiga, pois não sente amor por ele.

Nessa mesma manhã, o corpo de Simão surge a boiar na ria, perto da Faina Norte.