António Vidigal

ana antonio bento

António é piloto numa companhia de aviação comercial e tem a profissão com que sempre sonhou. Embora vá estando mais ou menos a par do negócio da família, não é ali que ele vê o seu futuro.

Apesar do dinheiro que tem, António não tem preconceitos de superioridade. Dá-se com todos, ainda que saiba quem é e qual o seu lugar.

A força das suas convicções ajuda-o a esconder as suas fraquezas. A maior é a dor que sente por ter crescido sem o pai. E isso ainda é pior por tê-lo perdido em circunstâncias tão dramáticas.

António sente que Álvaro Faria e a família não foram as únicas vítimas do tiro disparado pelo pai. Ele e o irmão também foram. Esta partilha do mesmo drama levou a que os dois se tornassem muito amigos. Porém, uma segunda tragédia vai mudar radicalmente a relação dos dois.

António está muito longe de ser uma pessoa comum. Ele é inabalavelmente fiel às suas convicções, e quando vê Rita Faria pela primeira vez acredita que eola é a mulher da sua vida, e essa certeza nunca mais o abandonará.