A busca de Rita terminou!

Rita viveu toda a sua vida sem conhecer a mãe e sem saber que tinha um irmão. Na noite fatídica em que Luísa fugiu com Kiko, Rita ficou para trás... E foi neste momento que começou a busca de Rita.

Luísa foge com Kiko e deixa Rita para trás

Com o processo selado de por causa do assassinado do pai, Rita só consegue a sua primeira pista sobre a mãe 20 anos depois. Rita descobre que a mãe fugiu com passaportes falsos e levou o irmão Kiko. Mas para onde terá ido? Que nome falso terá adoptado a mãe de Rita?

Jón conta a Rita que ajudou Luísa e Kiko a obterem identidades novas

As pistas indicam que Luísa e Kiko terão morrido... Mas não existem certidões de óbito que o afirmem... Rita é levada aos Açores onde procura pelas campas da mãe e do irmão. Ma a verdade é que tudo não passa de uma pista falsa de Sara para prejudicar a busca de Rita!

No cemitério dizem a Rita que não têm registos da morte de Luísa e Francisco

Sem conhecer o rosto da sua mãe, Rita acaba por passar por ela sem a conhecer... Luísa está mais perto do que Rita imagina!

Luísa passa por Rita e António que passeiam pela plantação de chá

O destino tem momentos curiosos! Durante a estadia nos Açores, Rita encontra-se com o irmão Kiko sem fazer ideia quem é. Quando António e Rita furam um pneu, é Kiko quem os vai ajudar.

Kiko ajuda Rita e António a trocar um pneu

Mas não é só Rita que procura pela mãe... Luísa decidiu reencontrar a filha! E para isso viajou com Jaime até Ílhavo para voltar a abraçar a filha. Mas ao ouvir Rita dizer que foi abandonada pela mãe, Luísa perde a coragem e desiste de falar com a filha.

Luísa fica em pânico quando ouve Rita a dizer que a mãe a abandonou

Quando é acusada da morte de Nuno, Rita reconhece a fotografia de Luísa ao lado de Nuno. É a primeira vez que Rita vê o rosto de Luísa...

Rita reconhece a sua mãe numa fotografia

Kiko descobre o passado de Luísa e decide ir conhecer a irmã! E o reencontro entre os dois irmãos dá-se no sítio mais inesperado de sempre: na sala de visitas da prisão.

Rita descobre que Kiko é seu irmão

Tantas perguntas sem resposta, tanta coisa para descobrir! Rita quer saber tudo e Kiko é a chave para ela encontrar a mãe! Será que o irmão vai conseguir responder a tudo?

Rita bombardeia Kiko com perguntas sobre a mãe

Rita está cada vez mais perto de se encontrar com a mãe! O momento mais esperado de sempre vai acontecer! Rita e Luísa de novo nos braços uma da outra!