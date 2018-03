REGULAMENTO: PASSATEMPO "BOOOOM DIA COM SAÚDE!"

REGULAMENTO DO PASSATEMPO

BOOOOM DIA COM SAÚDE

1. ÂMBITO E DURAÇÃO

1.1. – O passatempo "BOM DIA COM SAÚDE" é uma ação promovida pela SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (“SIC”) e leites Mimosa e que tem como objectivo premiar 5 participantes com o prémio descrito no ponto 5 do presente regulamento.

1.2. – O passatempo destina-se a todos os indivíduos maiores de 18 anos, residentes em Portugal.

1.3. – O passatempo decorrerá entre as 20h do dia 20 de março de 2018 e as 23h do dia 25 de março de 2018, desenvolvendo-se em duas fases:

1.ª fase (fase da participação) que terá lugar entre as 20h do dia 20 de março e as 23h do dia 25 de março de 2018; 2ª fase (fase de divulgação no site e redes sociais) o vencedor será anunciado no site sic.pt/espelhodagua, no Facebook SIC e Espelho d'Água a partir do dia 26 de março 2018.

1.4. – O passatempo é acedido através do seguinte site: sic.pt/espelhodagua

1.5. – Não é permitida a participação no passatempo de colaboradores da SIC e das agências envolvidas na criação do projeto, nem de familiares diretos.

2. PARTICIPAÇÃO

2.1. – Para efetuar a sua participação no passatempo o utilizador deve aceder ao site sic.pt/espelhodagua, para seguir os passos relativos à participação:

Enviar para o email passatempo@sic.pt a resposta à pergunta: Como se chama o local onde Patrícia trabalha? No mesmo e-mail deve indicar em que fotogaleria do site sic.pt/espelhodagua está escondida uma fotografia do livro "Pequeno-Almoço Booom" Ainda nesse e-mail o participante deve submeter os seus dados pessoais (nome, idade, email, localidade e contacto telefónico direto);

2.2. – Cada participante poderá participar apenas uma vez. No caso de enviar mais do que uma participação será considerada apenas a primeira.

2.3. – Todas as participações serão válidas, exceto as que contenham conteúdo ofensivo ou impróprio, designadamente:

- Mensagens ou imagens que apelem ao racismo, xenofobia, ou qualquer outro tipo de discriminação ou preconceito;

- Mensagens ou imagens de carácter ofensivo, violento ou de teor sexual;

- Difamação, injúrias, ameaças, e/ou abuso do nome, e/ou imagem dos utilizadores da página, e/ou da notoriedade e prestígio da marca e/ou outros direitos de propriedade industrial;

- Conteúdo (escrito ou audiovisual) fraudulento, insidioso ou enganador:

• que viole qualquer propriedade intelectual ou outro direito de terceiros;

• que viole qualquer lei ou regulamento;

- Conteúdo que declaradamente não seja original/do próprio utilizador;

- Conteúdo que não responda criativamente ao desafio deste passatempo.

3. FASE DA PARTICIPAÇÃO E FASE DA DIVULGAÇÃO

3.1 – Depois de concluído o prazo de participação no passatempo referido na alínea a) do ponto 1.3 deste regulamento, o júri selecionará as 5 primeiras participações que respondam corretamente a tudo.

3.2. – A participação selecionada será divulgada em sic.pt/espelhodagua e na página de Facebook oficial da novela Espelho d'Água www.facebook.com//EspelhodAguanaSIC

4. SELEÇÃO DE VENCEDOR

4.1. – O júri é composto por elementos da SIC;

4.2. – A seleção dos vencedores será com base no seguinte critério: sairão vencedoras as primeiras 5 participações correctas.

4.3. – O vencedor será anunciado até às 21h do dia 26 de março de 2018, no site e no Facebook da novela «Espelho d'Água», acessível através dos links www.sic.pt/espelhodagua e www.facebook.com/EspelhodAguanaSIC.

4.4. – Os vencedores serão contactados por email, através do endereço eletrónico que fornecerem no momento da participação, ao qual deve responder até ao final do dia 1 de abril de 2018 com os seguintes dados: nome completo, n.º de Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão, idade, contacto telefónico direto e morada completa.

4.5. – Caso os vencedores não respondam dentro do prazo estipulado, a SIC fará uma nova tentativa de contacto com os participante escolhidos, a fim de obter uma resposta de reclamação do prémio até às 13h do dia 5 de abril de 2018. Findo este prazo, caso os vencedores escolhidos não tenham respondido, perdem o direito ao prémio, sem que, por isso, lhes sejam devidas algumas indemnizações por parte da SIC. Caso se verifique a situação descrita, a SIC contactará outros participantes.

5. PRÉMIOS

5.1. – Serão 5 (cinco) o vencedores do presente passatempo.

5.2. – O prémio a atribuir aos vencedores deste passatempo consistirá num livro "Pequeno-Almoço bom" autografado pela atriz Liliana Santos, a personagem Patrícia.

5.2. – O prémio descrito supra não poderá ser alvo de troca por outro de igual espécie ou valor nominal.

6. ENTREGA DO PRÉMIO

6.1. – Após o apuramento dos vencedores e garantia do bom cumprimento das regras do presente regulamento, os participantes selecionados deverão responder ao e-mail que lhes for enviado e confirmar os seus dados pessoais.

6.2. – Os dados disponibilizados deverão ser completos e verdadeiros. A falta de veracidade dos dados pessoais do vencedor implicará a anulação da atribuição do prémio.

6.3. – A SIC não se responsabiliza por eventuais falhas técnicas que possam ocorrer, durante o período em que o passatempo se encontrar ativo.

6.4. – No caso de se verificar que os vencedores do passatempo se tratam de colaboradores da SIC, ou de familiares diretos, a SIC reserva o direito de anular as participações e respectiva atribuição de prémios, sem que seja devida qualquer recompensa aos vencedores.

7. COMUNICAÇÃO

7.1. – Este passatempo será veiculado através da Internet, no site: sic.pt/espelhodagua.

7.2. – O nome dos vencedores serão anunciados no site da SIC (sic.pt/espelhodagua) e na página de Facebook (www.facebook.com/EspelhodAguanaSIC).

7.3. – O facto de ser colocado como premiado o nome dos vencedores, não dá direito imediato ao prémio, pois as suas participações só se encontrarão validadas após confirmação dos seus dados pessoais fornecidos com os dados constantes nos seus documentos de identificação e validação de todo o processo de participação.

8. DADOS PESSOAIS

8.1. – Os dados pessoais são indispensáveis à participação no passatempo; a omissão ou inexatidão dos dados fornecidos pelo participante são da sua única e inteira responsabilidade.

8.2. – Os participantes autorizam a SIC a tratar os respetivos dados pessoais, em conformidade com a legislação aplicável à proteção da privacidade e dos dados pessoais, para fins previstos neste regulamento, sendo garantido ao participante o direito de acesso, retificação ou eliminação dos seus dados pessoais, nos termos previstos na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, mediante comunicação dirigida à SIC, enviada por correio postal, para Estrada da Outurela, n.º 119, 2794-052 Carnaxide.

9. DIREITOS DE IMAGEM

O gozo do prémio por parte do vencedor e do seu acompanhante implica a cedência à SIC e às sociedades comerciais do grupo empresarial onde esta se insere, a título gratuito, nos mais amplos termos por direito permitidos, por um prazo de 50 anos e a qualquer momento, a proceder à recolha e à exibição da imagem e da voz, em qualquer suporte físico ou digital, bem como à sua transmissão e retransmissão, usando qualquer sistema de televisão, através de qualquer meio técnico de difusão, de distribuição ou de comunicação, bem como a utilização publicitária gratuita, assumindo o vencedor e o seu acompanhante a obrigação de assinar a respetiva declaração de cedência de direitos.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. – A SIC reserva o direito de alterar, suspender ou cancelar este passatempo, caso ocorram situações de força maior, sem que tal implique qualquer indemnização aos participantes.

10.2. – Qualquer participante que haja de má-fé e participe no passatempo utilizando informação falsa, viciando assim o passatempo, será excluído do mesmo.

10.3. – No caso de participação fraudulenta, à SIC reserva-se o direito de exclusão do participante e cancelamento do respetivo prémio. As participações consideradas fraudulentas serão comunicadas às autoridades competentes e poderão ser objecto de ação judicial.

10.4. – Caso ocorra uma situação não prevista neste regulamento, a SIC e colmatará a lacuna de acordo com o espírito subjacente a este regulamento, reservando-se o direito de efetuar qualquer modificação na realização deste passatempo e prolongá-lo ou suspendê-lo sem qualquer aviso prévio.

10.5. – A SIC não será responsável por qualquer erro humano ou técnico que possa ocorrer durante o processo do passatempo.

11. ACEITAÇÃO DE CONDIÇÕES

11.1. – A participação no passatempo implica o conhecimento e a aceitação, integral e sem reservas, dos termos previstos no presente regulamento.

11.2. – O vencedor aceita ceder os direitos da sua participação, sob textos ou imagens, que poderão ser utilizadas pela SIC para edição e reprodução por qualquer via, nomeadamente no momento de usufruto do prémio.

Carnaxide, 20 de março de 2018