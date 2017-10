Resumo: 162º Episódio - 24 de outubro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bruno protesta com Eunice e Matilde por causa da desarrumação da casa mas tanto a mulher como a sogra mandam-no arrumar as suas coisa e deixam-no a falar sozinho, para seu desespero.

Lucinda é obrigada a tomar o pequeno-almoço à pressa e Serguei avisa-a de que se perder o barco que a vai levar para terra a atira borda fora para ser recolhida pelos socorros a náufragos. Ela leva a ameaça e pede a Danilo que intervenha mas ele afirma que o capitão é que manda e obriga-a a ir embora. Alice tenta que lhe sirvam o pequeno-almoço mas os pescadores desatam a rir na sua cara.

Vítor deixa-se dormir e atrasa-se para ir trabalhar. Para não perder mais tempo rouba a sanduíche que André tinha preparado, deixando o irmão furioso.

Quando Vítor chega à oficina, Bruno lamenta-se por estar a ser forçado a trabalhar em casa porque Eunice decidiu dividir tarefas mas para não dar parte fraca, sublinha que está a sair-se muito bem. Sal aparece naquele momento e com a ajuda de Vítor tenta convencer Bruno de que Almeida, o dono da oficina concorrente até lhe pagou o dobro do que ele lhe havia pago para fazer parte da sua empresa. Bruno estranha e não fica muito convencido.

João, antigo namorado de Patrícia que exerceu violência doméstica sobre ela procura-a na Mercearia. Carmo confirma que ela trabalha ali mas que ainda não chegou e o homem, muito simpático, pede-lhe que não diga que ele esteve ali, pois quer fazer uma surpresa à amiga.

Isabel continua a fazer entrevistas para encontrar uma pessoa que substitua Luísa na plantação de chá mas não consegue encontrar quem lhe agrade. Joaquim censura-a por ser demasiado exigente mas Isabel prefere continuar assim.

Sara confessa a Raquel as suas preocupações com António e revela que não dormiu nada por causa disso. Raquel mostra-se compreensiva e Sara pergunta porque é que ela a está a ajudar. A nora aproveita para marcar pontos e responde que gostava que ela a considerasse como considera Filipa. Sara fica sem saber o que pensar e desconcertada com a simpatia de Raquel.

António está de ressaca por se ter embriagado quando Filipa lhe aparece em casa a reclamar por ele ter faltado à assinatura do divórcio na conservatória. Ao aperceber-se de que ele voltou a beber, Filipa não perde a oportunidade de o provocar e ele volta a acusá-la de ter sido a responsável pela destruição da sua vida. Filipa mostra-se altiva e indiferente, o que o deixa furioso.

Fernando continua a não conseguir falar com Filipa e deixa-lhe uma mensagem a avisá-la de que se não lhe ligar irá atrás dela.

Perante o desespero de Rita e Luísa por não conseguirem clientes que comprem o seu bacalhau, Kiko convence-as a fazerem uma pausa para recuperarem o ânimo. A sós com a irmã, pergunta-lhe como correu a conversa com António e ela reconhece que não foi agradável e que tudo ficou na mesma. Kiko acha que ela deve seguir em frente e fá-la sorrir.

Elsa procura conforto junto da Irmã Madalena, desiludida por não ter conseguido com as suas preces que o bebé de Renata melhorasse. Madalena explica-lhe que às vezes é difícil entender a vontade de Deus e que é preciso ter fé, convidando Elsa para rezarem juntas.

Nelo pede aumento a Sal mas como ela recusa despede-se. Jarvis reclama por ficar sozinho no stand e fica atónito quando a patroa sugere que roubem carros para fazerem mais dinheiro.

Zé Paulo insiste com Renata para que contacte o pai de Duarte para ele fazer os testes de compatibilidade com o bebé para se perceber se lhe pode doar a medula de que ele precisa para se salvar. A cabeleireira fica muito alterada com a conversa e diz que quer ficar sozinha. Zé Paulo faz-lhe a vontade mas não entende a sua atitude.

Ao ver João entrar na Mercearia, Patrícia fica em pânico e deixa cair um tabuleiro no chão, causando estranheza em Filipa. Cheia de medo, aproxima-se do antigo namorado e ele mostra-se muito simpático, dizendo que já não é a mesma pessoa e que não vale a pena ficar assim, dispondo-se a ir embora se ela quiser. Patrícia pede-lhe que saia e ele anui, embora triste. Carmo conta que ele já lá tinha ido à procura dela mas Patrícia limita-se a esboçar um sorriso, ainda muito enervada.

Zé Paulo conta a Cláudia que Renata tarda em contactar o pai do bebé para que ele faça os testes de compatibilidade com Duarte, sem perceber porque é que ela se recusa a falar do assunto. Cláudia diz ao tio que vai falar com Renata.

Rita arranja um cliente para lhe comprar bacalhau e Luísa apressa-se a sair com entusiasmo para se encontrar com a pessoa interessada. Vasco aparece entretanto e pede a Rita para ficar com ela enquanto trabalham.

Sara vai a casa de António e ele é forçado a admitir que teve uma recaída e voltou a beber. A mãe oferece-lhe apoio e tenta convencê-lo a ir trabalhar com ela na Faina Norte.