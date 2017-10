d'Improviso - Brevemente na SIC

César Mourão irá conduzir o novo programa da SIC ‘D’IMPROVISO’ que, tal como o nome sugere, vai viver do improviso e da criatividade do apresentador e dos seus convidados.

O público é convidado a assistir ao programa, que vai ser gravado nas próximas semanas. As inscrições podem ser feitas através do e-mail teatro.dimproviso@gmail.com ou do telefone 962457439.

A estrear em breve, ‘D’IMPROVISO’ é um formato, cem por cento português, produzido pela Shine Iberia para a SIC.

‘D’IMPROVISO’ promete surpreender os telespectadores.

A não perder mais novidades nas próximas semanas.