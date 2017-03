Nesta antiga lenda chinesa, uma irrequieta jovem chamada Mulan, pouco adaptada às tradições milenares da sociedade em que vive, descobre que o seu debilitado pai foi destacado para ajudar a defender a China da invasão dos Hunos.

Num acto de bravura e amor, Mulan decide disfarçar-se de homem e toma o lugar do seu pai no Exército Imperial, juntando-se a um divertido grupo de guerreiros liderados pelo charmoso Capitão Shang. A seu lado estão sempre o seu hilariante guardião, um dragão que dá pelo nome de Mushu, e o grilo da sorte, Cri-kee. Mas Mulan precisa de mais do que o aguçado engenho de Mushu para derrotar o implacável líder dos Hunos, Shan-Yiu.

Só seguindo o seu coração conseguirá Mulan transformar-se num exímio guerreiro, trazer a vitória ao seu povo e devolver a tão ansiada honra à sua família.