Festa Frozen - O Reino do Gelo (ESTREIA)

15H45

(TODOS)

Festa Frozen - O Reino do Gelo

Elsa prepara uma festa de aniversário surpresa para Anna com a ajuda de Kristoff, Sven e Olaf. O plano é despistar a aniversariante com uma "caça aos tesouros da festa", e Elsa sai com a irmã pelo reino. Infelizmente, Elsa pega um resfriado e começa a espirrar pequenos e adoráveis bonequinhos de neve.

As criaturinhas logo partem para destruir as decorações da festa, só que Kristoff tenta impedi-las antes que as duas voltem. Será que a festa de Anna vai ser um sucesso?