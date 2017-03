EXCLUSIVO: A BELA E O MONSTRO

Espreitadela no filme A BELA E O MONSTRO

O novo filme de “A Bela e o Monstro”, é uma adaptação em imagem real do clássico de animação., Esta nova versão, moderniza as personagens clássicas para um público contemporâneo, mantendo-se fiel à música original e actualizando a banda sonora com novas canções.

A Bela e o Monstro conta a história de Bela, uma jovem brilhante, bonita e independente, que é aprisionada por um Monstro no seu castelo.

Apesar dos seus receios, torna-se amiga dos empregados encantados do castelo e consegue ver para além do terrível exterior do Monstro quando começa a conhecer a alma e o coração do verdadeiro Príncipe que vive no seu interior. monstruoso do seu captor, existe o coração e a alma de um verdadeiro príncipe