16H30

(TODOS)

A BELA E O MONSTRO

"A Bela e o Monstro" relata a fantástica viagem de Belle, uma rapariga inteligente e muito bonita, que é feita prisioneira num castelo por um hediondo monstro. Mas apesar da sua precária situação, Bela faz amizade com todo os encantados ajudantes do castelo – um bule de chá, um candelabro, um relógio de sala, entre outros – e acaba por aperceber-se que por baixo do exterior monstruoso do seu captor, existe o coração e a alma de um verdadeiro príncipe.