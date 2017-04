06H30

(Todos)

BARBIE EM VIDA DE SEREIA 2

Barbie regressa como Merliah, uma divertida e elegante campeã de surf que é também uma mágica sereia! Nesta divertida aventura, Merliah viaja para a Austrália para a prova final do campeonato de surf e quando a malvada sereia Éris elabora um plano com o objetivo de ser Rainha de Oceana, Merliah e os seus amigos do mar mergulham para travar a ameaça.