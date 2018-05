LEFT BEHIND – A ÚLTIMA PROFECIA (ESTREIA)

LEFT BEHIND – A ÚLTIMA PROFECIA

17H45

(12AP)

LEFT BEHIND – A ÚLTIMA PROFECIA

Left Behind, 2014, 100 Min

De: Vic Armstrong

Com: Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Cassi Thomson, Nicky Whelan, Jordin Sparks, Lea Thompson, Gary Grubbs, Quinton Aaron, Martin Klebba, Georgina Armstrong, Han Soto, Alec Rayme, Kamryn Johnson, Lauren Swinney

Género: Ação; Fantasia; Drama

Várias pessoas desaparecem a bordo de um avião. Num único momento, não resta nada exceto as roupas, bagagens e outros pertences dos passageiros, agora em paradeiro desconhecido.

Eventos idênticos acontecem pelo Mundo fora, sem lógica aparente, espalhando o terror por todos os que assistem, impotentes, aos desaparecimentos.

Sem compreenderem as razões, os que foram deixados para trás tentam perceber para onde terão ido os desaparecidos. Investigando as causas desse evento, o jornalista Buck Williams (Chad Michael Murray) cruza o caminho do piloto de aviões Rayford Steele (Nicolas Cage) e da sua filha Chloe (Chad Michael Murray).

Os três terão a ajuda de um pastor que os faz perceber que, se os crentes são levados por Deus para serem salvos, o resto da Humanidade é abandonado à sua sorte num planeta que, muito em breve, será devastado pelo caos.

Com realização de Vic Armstrong e argumento de Paul LaLonde e John Patus, um “thriller” apocalíptico que se inspira na obra homónima de Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins.