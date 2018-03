BLINKY BILL - O FILME (ESTREIA)

Trailer - Blinky Bill

10H15

(TODOS)

BLINKY BILL - O FILME

Blinky Bill the Movie

De: Alex Weight, Alexs Stadermann, Deane Taylor, Noel Cleary

Com: João Araújo, Pedro Cardoso, Pedro Leitão, Sofia Brito

Género: ANIMAÇÃO

O mais divertido de todos os coalas está de volta...

Blinky Bill é um coala com uma grande imaginação. Aventureiro de coração, ele sonha deixar a pequena cidade onde vive para seguir as pisadas exploradoras do seu pai. O Sr. Bill desapareceu no deserto australiano há algum tempo atrás e Blinky é o único a acreditar que ele ainda está vivo. Quando descobre uma pista que o poderá levar ao paradeiro do pai, Blinky embarca numa aventura pelo selvagem e perigoso deserto. Rapidamente faz amizade com Nutsy, uma mimada coala habituada a viver num zoo, e Jacko, um lagarto fala-barato. Constantemente perseguido por um vingativo gato que tem contas a ajustar com Blinky, o trio de aventureiros terá que descobrir em conjunto como sobreviver à acidentada paisagem australiana, e finalmente encontrar o pai de Blinky.