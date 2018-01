RICKI E OS FLASH (ESTREIA)

Ricki e os Flash

17H45

(12AP)

RICKI E OS FLASH

Ricki and the Flash

De: Jonathan Demme

Com: Ben Platt, Kevin Kline, Mamie Gummer, Meryl Streep, Sebastian Stan

Género: Comédia

Num filme recheado de música e performances ao vivo, Ricki é uma lenda da guitarra que desistiu de tudo pelo sonho de ser uma estrela do rock. De regresso a casa, terá de refazer laços e sobretudo fazer as pazes com a sua familia - além da filha, há o confronto entre o um dos elementos da banda, que é apaixonado por Ricki, e o seu ex-marido...