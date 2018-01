SNIPER AMERICANO (ESTREIA)

Sniper Americano

00H30

(12AP)

SNIPER AMERICANO

American Sniper

De: Clint Eastwood

Com: Bradley Cooper, Brian Hallisay, Jake McDorman, Kyle Gallner, Luke Grimes, Sienna Miller

Género: Ação/ Aventura

Chris Kyle é um atirador furtivo cujas aptidões fizeram dele um herói no campo de batalha. Mas existe muito mais neste homem para além das suas letais capacidades...

Chris Kyle, Comando Naval de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos (SEAL), é enviado para o Iraque com uma única missão: proteger os seus irmãos de armas. A sua precisão singular salva inúmeras vidas no cenário de guerra, e à medida que as suas histórias de coragem se espalham, ele passou a ser conhecido como a "Lenda". No entanto, a sua reputação, começa também a ganhar nome atrás da linha do inimigo, que coloca a sua cabeça a prémio, fazendo dele um alvo primário dos insurgentes.

Em casa, ele enfrenta um outro tipo de batalha: a luta por ser um bom marido e um bom pai mesmo quando está do outro lado do mundo. Apesar do perigo e da tensão no lar, Chris serve quatro pesadas missões no Iraque, personificando o espírito dos SEAL “nunca deixar um homem para trás”. Mas depois de regressar para a sua família e mulher Taya, apercebe-se de que é a guerra que ele não consegue deixar para trás.