DIZEM POR AÍ... (ESTREIA)

15H45

(12AP)

DIZEM POR AÍ...

Rumor Has It

De: Rob Reiner

Com: Mena Suvari, Mark Ruffalo, Kevin Costner, Shirley MacLaine, Jennifer Aniston, Mike Vogel, Christopher McDonald, Richard Jenkins

Género: COMÉDIA/ ROMANCE



Baseado num rumor verdadeiro...

Sarah aceitou casar com o namorado, Jeff, mas está apavorada com a ideia. A sua avó Katharine conta-lhe que ela não é a única a recear o compromisso. Há trinta anos atrás a sua mãe fugira com um jovem misterioso antes de casar com o pai. Curiosamente, por volta dessa altura correra um rumor sobre uma jovem que fugira com um rapaz que tinha sido seduzido pela mãe dela, criando um enorme escândalo.

O rumor transformou-se num livro e o livro transformou-se num filme. Agora, no meio dos preparativos para o casamento da irmã, Sarah procura freneticamente uma cópia do filme de 1967, "A Primeira Noite", convencida que a sua família serviu de inspiração para a história.