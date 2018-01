Um filme de espionagem no rasto de um líder terrorista com Leonardo DiCaprio e Russell Crowe.

Baseado na obra do colunista do Washington Post, David Ignatius, O Corpo da Mentira conta-nos a história de um membro da CIA, Roger Ferris, que descobre que um grande líder terrorista opera a partir da Jordânia. Quando concebe um plano para se infiltrar na sua rede, Ferris tem primeiro que conquistar o apoio do veterano da CIA, Ed Hoffman. Embora confiando plenamente nos seus aliados, Ferris questiona-se se estes não poderão interferir na operação, e pôr a sua vida em risco.