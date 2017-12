MONSTER HIGH ELETRIZANTE (ESTREIA)

Manhã

(TODOS)

Monster High – Eletrizante

Género: Animação

Quando Clawdeen sonha em abrir um salão feito para monstrinhas e normies, Frankie tem o lugar perfeito – uma central de eletricidade abandonada nos arredores da cidade. Mas a ideia atinge uma voltagem negativa quando a Moanica decide arruinar tudo e substituir a celebração por algo mais... chocante! Felizmente as monstrinhas têm uma arma secreta do lado delas... Twyla, a filha do Boogey Man e a monstrinha perfeita para desenterrar qualquer mistério. Juntas, as amigas monstrinhas vão minar os planos de Moanica, carregar os seus fatos, salvar a cidade da escuridão... e abrir o salão mais eletrizante de sempre! Prepara-te para muitas faíscas, choques e até explosões... porque as monstrinhas do Monster HighTM vão ficar ELÉTRICAS!