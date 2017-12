MONSTER HIGH: AVENTURAS DO GANGUE DAS MONSTRINHAS (ESTREIA)

Manhã

(TODOS)

MONSTER HIGH: AVENTURAS DO GANGUE DAS MONSTRINHAS

Género: Animação



Monster High: The Adventures of the Ghoul Squad é uma série de ação e aventura com alguns dos ghouls favoritos do Monster High. Draculaura, Frankie, Clawdeen e os seus ghoulfriends combinam os seus juízos e habilidades enquanto viajam para locais exóticos, resolvem mistérios de arrepiar e resgatam monstros perdidos em todo o mundo. Eles são um esquadrão de elite de ghouls talentosos que fazem um pacto para estarem sempre lá uns para os outros, e também para os seus companheiros monstros, não importa quais são as probabilidades.