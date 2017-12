MARVEL'S HULK: WHERE MONSTERS DWELL (ESTREIA)

Manhã

(Todos)

MARVEL'S HULK: WHERE MONSTERS DWELL

Género: Animação



Desta vez o Gigante verde luta ao lado do Doutor Estranho e da divisão de elite chamada Comando Selvagem enfrentando o demónio interdimensional, Pesadelo. O filme conta ainda com a participação de outros personagens do universo Marvel, entre eles: o Agente da SHIELD e zombie Jasper Sitwell’s, Homem-Coisa, Nina Price (Vampire by Night), Lobisomem, Minotauro e ainda Hulk Buster.