DEADPOOL (ESTREIA)

Noite

(12AP)

DEADPOOL

Deadpool

De: Tim Miller

Com: Ed Skrein, Gina Carano, Morena Baccarin, Ryan Reynolds, Stan Lee, T.J. Miller

Género: Ação/ Aventura

Baseado no mais inconvencional anti-herói da Marvel Comics, a história da origem de um ex-operacional das Forças Especiais que se torna no mercenário Wade Wilson.

Depois de ter sido sujeito a uma experiência clandestina que o deixa com o poder de cicatrização acelerada, Wade Wilson adopta o alter ego Deadpool. Armado com as suas novas habilidades, além dum negro e retorcido sentido de humor, Deadpool persegue o homem que quase destruiu a sua vida.