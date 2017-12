RATCHET & CLANK (ESTREIA)

Manhã

Ratchet & Clank

Género: Animação

Ratchet e Clank são os mais improváveis heróis a quem cabe a missão de impedir que o vilão Drek conclua o seu processo de "desplanetização". Uma aventura cheia de adrenalina com heróis famosos PlayStation.

Ratchet é um corajoso lombax, o último da sua espécie, que cresceu sozinho num longínquo planeta. Clank é um pequeno e desajustado robô com mais cérebro do que músculos.Quando os dois se deparam com uma arma perigosa capaz de destruir planetas inteiros, eles têm de juntar forças com a equipa dos divertidos e poderosos Rangers Galácticos, para salvar toda a galáxia. E o sonho de Ratchet pode estar prestes a concretizar-se quando finalmente conhece o seu herói, o Capitão Qwark, líder dos Rangers. Mas será que Ratchet e Clank têm tudo o que é preciso?