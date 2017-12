À PROCURA DE DORY (ESTREIA)

(TODOS)

À PROCURA DE DORY

Finding Dory

Género: Animação

Depois de "À Procura de Nemo", a Disney Pixar apresenta novas aventuras subaquáticas, desta vez com a esquecida Dory no centro dos holofotes.

Dory, peixe-fêmea azul com problemas de memória que é ao mesmo tempo a personagem preferida de toda a gente de "À Procura de Nemo", é agora protagonista desta aventura subaquática que o reúne com os amigos Nemos e Merlin numa demanda de respostas sobre o seu passado... Do que é que se consegue lembrar? Porque é que tem tantas falhas de memória? Quem são os seus pais? ... E onde é que aprendeu a falar baleiês?