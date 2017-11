DENTRO DA TEMPESTADE (ESTREIA)

17H30

(12AP)

DENTRO DA TEMPESTADE

Num único dia, a cidade de Silverton é devastada por um violentíssimo ataque de tornados sem precedentes, com os especialistas a preverem que o pior ainda está para vir. Enquanto a maioria das pessoas procura abrigo, os caçadores de tempestades correm em direção ao vórtice do tornado à procura da oportunidade de uma vida.

Visto através dos olhos e lentes de caçadores de tempestades profissionais, audaciosos amadores em busca de emoção e corajosos habitantes da cidade, "Dentro da Tempestade" coloca-nos diretamente no centro do furacão para experimentar a Mãe Natureza no seu extremo.