PAN: VIAGEM À TERRA DO NUNCA (ESTREIA)

PAN: VIAGEM À TERRA DO NUNCA

Peter é um inconformado menino de 12 anos com um lado rebelde irrepressível, qualidades que, no sombrio orfanato de Londres onde viveu toda a sua vida, não são propriamente apreciadas. No entanto, eis que chega uma noite incrível, a noite em que Peter é levado do orfanato e transportado para um fantástico mundo de piratas, guerreiros e fadas - a Terra Do Nunca.

Aqui, Peter vive verdadeiras aventuras e trava destemidas batalhas, ao mesmo tempo que tenta desvendar o segredo da sua mãe, que o deixou no orfanato há muitos anos atrás, e encontrar o seu lugar de direito nesta terra mágica. Mas, para descobrir o seu verdadeiro destino e ao mesmo tempo salvar a Terra do Nunca, Peter terá que, em conjunto com a guerreira Tiger Lily e o seu novo amigo James Hook, derrotar o impiedoso pirata Barba-Negra, tornando-se no herói que viverá para todo o sempre nos nossos corações conhecido como Peter Pan.