MAGIC MIKE XXL (ESTREIA)

17H15

(12AP)

MAGIC MIKE XXL

Três anos depois de Mike ter abandonado a vida de stripper quando ainda estava no topo, os restantes elementos dos Kings of Tampa estão também prontos para se afastarem das luzes do palco.

Mas querem fazê-lo à sua maneira: deitar a casa abaixo com uma última e bombástica atuação em Myrtle Beach, com o lendário Magic Mike a partilhar o palco com eles.

Na estrada a caminho do seu último espetáculo, com paragens em Jacksonville e Savannah para rever velhos amigos e fazer novos, Mike e os rapazes aprendem novos passos e ultrapassam-se de uma forma surpreendente.