SININHO E A LENDA DO MONSTRO DO NUNCA (ESTREIA)

SININHO E A LENDA DO MONSTRO DO NUNCA

Divertida e talentosa, a Fada dos Animais Fawn acredita que não se pode julgar o livro pela capa ou um animal pelas suas presas, e por isso torna-se amiga de uma enorme e misteriosa criatura conhecida por Monstro do Nunca.

Como Sininho e as suas amigas não estão muito seguras sobre esta relação com Pixie Hollow, a elite das Fadas Escuteiras junta-se para capturar o monstro antes que ele destrua o lar delas. Fawn tem de acreditar no seu coração e seguir a sua fé, se espera conseguir unir todas as fadas para salvar o Monstro do Nunca.