Espreitadela - "Emoji - O Filme"

A SIC vai transmitir em primeira mão um excerto de Emoji - O Filme que estreia dia 10 de Agosto nos Cinemas.

Sinopse:

Escondido dentro da app de mensagens está Textopolis, uma cidade cheia de vida onde todos os emojis vivem, aguardando ser selecionados pelo dono do seu telemóvel.



Neste mundo, cada emoji tem apenas uma expressão facial - exceto Gene, um emoji que nasceu sem filtro e que se multiplica pelas mais variadas caras e expressões. Determinado a tornar-se "normal" como os outros emojis, Gene conta com uma ajuda do seu melhor amigo Hi-5 e com a famosa hacker emoji Rebelde.



Juntos, eles embarcam numa "app-ventura" épica através das apps do telemóvel, cada uma com o seu mundo de diversão e perigos para encontrar o código que irá ajudar Gene. Mas quando um grande perigo ameaça o telemóvel, o destino de todos os emojis depende destes três improváveis amigos que terão de salvar o seu mundo antes que este seja destruído para sempre.