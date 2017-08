NOITE EM FUGA (ESTREIA)

01H30

(16AP)



NOITE EM FUGA

(Run All Night)

De: Jaume Collet-Serra

Com: Liam Neeson, Ed Harris, Joel Kinnaman

Jimmy Conlon, um mafioso de Brooklyn e prolífico assassino em tempos conhecido como "The Gravedigger", já viu melhores dias. Amigo de longa data do chefe da máfia Shawn Maguire, Jimmy, atualmente com 55 anos, é perseguido pelos erros do seu passado. O único consolo de Jimmy nos últimos tempos, parece encontrar-se no fundo de um copo de whiskey. Mas quando o seu filho, Mike, se torna um alvo a abater, Jimmy vai ter de escolher entre a família criminosa que elegeu, e a sua verdadeira família que abandonou há muitos anos atrás.