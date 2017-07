00H45

(16)

A RESSACA - PARTE II



Nesta divertida comédia, Phil, Stu, Alan e Doug viajam para a exótica Tailândia, para o casamento de Stu. Com a desastrosa despedida de solteiro de Doug bem presente na sua memória, Stu não quer correr riscos. Assim sendo, optou por uma reunião com os amigos estilo brunch: muito sossesego, panquecas, café e sem... álcool.

No entanto, as coisas não correm como planeado. Duas noites antes do casamento, os amigos vão beber uma cerveja, em garrafas fechadas. O que poderia correr mal?