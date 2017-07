UM HOMEM COM SORTE (ESTREIA)

17H30

UM HOMEM COM SORTE

O Sargento da Marinha dos Estados Unidos, Logan Thibault, regressa da sua terceira viagem de serviço ao Iraque, com a certeza que traz consigo a única coisa que o mantém vivo, uma fotografia que encontrou de uma mulher que não conhece. Ao descobrir que o seu nome é Beth e onde vive, ele aparece à sua porta e acaba por ficar a trabalhar com a família dela no canil local.



Apesar da desconfiança inicial de Beth e das complicações da sua vida, surge um romance entre os dois, dando a Logan a esperança de que Beth poderá ser muito mais do que apenas o seu amuleto da sorte.