NO LIMITE DO AMANHÃ (ESTREIA)

NO LIMITE DO AMANHÃ



A ação épica de No Limite do Amanhã revela um futuro próximo quando a Terra é invadida por uma impiedosa raça alienígena imbatível a qualquer unidade militar do planeta. O Major William Cage é um soldado inexperiente que nunca viveu um dia de combate.

Quando, inesperadamente, é arrastando para a linha da frente, morre em escassos minutos mas entra inexplicavelmente numa repetição temporal que o força a reviver o brutal combate, lutando e morrendo vezes sem conta.