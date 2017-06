08h00

Todos

Bárbie: A Princesa e a Pop Star

Keira é uma estrela pop mundialmente conhecida. Tori é a princesa de Meribella e fã de Keira. Keira está em crise com o estrelato, e Tori sonha com a vida de estrela pop. As duas resolvem trocar de vida, mas as coisas não são assim tão fáceis!