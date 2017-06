01H30

(12AP)

À SEGUNDA NÃO ME ESCAPAS

Stephanie Plum, uma orgulhosa nativa de Jersey, tem atitude de sobra, mesmo estando há seis meses sem trabalho e o seu carro ter sido confiscado por falta de pagamento. Capaz de tudo para conseguir dinheiro rápido, mas com todas as opções esgotadas, Stephanie tenta um último recurso: convencer o seu primo manhoso a dar-lhe um emprego na sua empresa como caçadora de recompensas.

A verdade é que ela nem um par de algemas têm e a sua arma preferida é o spray-pimenta, mas nem isso a vai deter; Stephanie está determinada a “capturar” o homem mais procurado pela empresa do primo: Joe Morelli, um ex-polícia suspeito de assassinato – exatamente o mesmo sexy e irresistível Joe Morelli que a seduziu e abandonou nos tempos de liceu.

“Apanhar” Morelli seria, por si só, uma boa recompensa – e um excelente prémio monetário – mas à medida que Stephanie vai aprendendo as manhas do trabalho com o atraente agente Ranger – um colega de oficio considerado o melhor do mercado- ela também percebe que o caso contra Morelli está longe de ser perfeito. Somando a isto a sua família intrometida, um pugilista violento, testemunhas que vão aparecendo mortas e as fortes emoções que surgem quando encontra o próprio Morelli… facilmente se percebe que, afinal, o novo trabalho de Stephanie não é tão fácil como parecia.