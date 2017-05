JOGO DE RISCO (ESTREIA)

17H30

(12AP)

JOGO DE RISCO

Quando, aos 15 anos de idade, Jay descobre que as míticas ondas gigantes do Norte da Califórnia, conhecidas por Mavericks, são reais e existem a poucos quilómetros de sua casa em Santa Cruz, ele pede ajuda à heroi lenda local Frosty Hesson para treiná-lo a conseguir sobreviver e conquistar as ondas.

Jay e Frosty embarcam numa busca para realizar o impossível, forjando ao mesmo tempo uma amizade única que transforma a vida de ambos.

No final, o desafio de conquistar as Mavericks acaba por se tornar em muito mais do que apenas uma experiência de surf.