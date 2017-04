17H45

(Todos)

MARLEY & EU

Durante a noite do seu casamento, e enquanto a neve vai caindo, os recém-casados John e Jenny Grogan decidem deixar para trás os difíceis Invernos de Michigan e partirem para sul, iniciando as suas vidas em West Palm Beach, na Flórida.



Aí, eles conseguem trabalho como jornalistas em diferentes jornais locais, comprar a sua primeira casa, e fazer o seu caminho através dos desafios do matrimónio, de novas carreiras e, possivelmente, da decisão de constituir família… Inseguro, e não estando preparado para criar crianças, John confessa os seus receios ao seu colega jornalista, Sebastian, que lhe apresenta a solução perfeita: “Poderás dar um cachorrinho a Jenny.



Não há nada melhor que isso", diz Sebastian. Então eles resolvem adoptar Marley, um "fofinho" e "gorducho" Labrador amarelo, que não tarda muito em crescer e transformar o lar dos Grogans num autêntico turbilhão…nada escapará à sua voracidade e irreverência! Mas John e Jenny percebem por fim que Marley - "o pior cão do mundo" – de alguma maneira fez vir ao de cima o melhor que existe neles…