15H45

(12AP)

ENQUANTO DORMIAS

While You Were Sleeping, 1995, 96 Min



Desde "Pretty Woman - Um Sonho de Mulher" que uma comédia romântica não irradiava tanto calor, graça e charme irresistível.



Sandra Bullock (de "Speed - Perigo em Alto Velocidade"), a actriz do momento em Hollywood, é Lucky, uma solitária empregada do Metropolitano que se apaixona por um bonito homem que ela só conhece de vista. Depois de lhe salvar a vida, Lucy é tomada por sua noiva no hospital em que ele se encontra em coma. Quase sem dar por isso, Lucy é recebida de braços abertos pela família desse homem, acabando por se apaixonar pelo irmão dele, Jack (Bill Pullman, de "Casper"). Mas quando o doente recupera de coma, Lucy tem de fazer frente ao maior problema da sua vida!



Saudado pela crítica e pelas audiências em todo o mundo, "Enquanto Dormias" é uma comédia romântica de grande sucesso.