15H15

(TODOS)

EPIC - O REINO SECRETO

A história de uma batalha nas profundezas da floresta entre as forças do bem e as forças do mal. Quando uma adolescente se vê, como por magia, transportada para este universo secreto, ela tem de se juntar a um extravagante e divertido bando, e ajudá-los a salvar o seu mundo... e o nosso.