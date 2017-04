17H45

(12AP)

LOUCURAS EM LAS VEGAS



A conhecida expressão "O que acontece em Vegas, fica em Vegas" lembra o verdadeiro prémio de liberdade, loucas permissões e alegre deboche. E se alguém conseguir lembrar-se de alguma coisa, provavelmente não esteve lá!



Uma das coisas fantásticas que se pode fazer facilmente em Las Vegas é casar por capricho ou com quem se conheceu naquela noite, outra coisa é ter sorte e ganhar nas máquinas de jogo o grande prémio… em «Loucuras em Las Vegas» acontecem ambas as coisas a dois desconhecidos que, após uma festa louca na Cidade do Pecado, acordam na mesma cama e descobrem que casaram na noite anterior … e que um deles ganhou um enorme jackpot, numa das máquinas do Casino, depois de ter usado a última moeda do outro.



Não querendo manter-se juntos, os recém-casados planeiam estratégias cada vez mais elaboradas para se enganarem um ao outro e conseguirem pôr as mãos no dinheiro, fazendo uma verdadeira guerra dos sexos.