PRISIONEIRA (ESTREIA)

00H15

(16)

PRISIONEIRA

A adolescente Cassandra está presa contra a sua vontade, incapaz comunicar à sua família que está viva. Oito anos atrás, quando Cass tinha apenas 9 anos e foi raptada da carrinha do pai, Matthew, ele contactou de imediato as autoridades que o viram como o principal suspeito... Hoje, o casamento de Matthew deteriorou-se e este continua a ser investigado pela polícia, que tenta decifrar o problema mas sem conseguir levar as pistas a algum sítio conclusivo.

O tempo passou, mas quase nada mudou, e caberá a Mathew e à própria Cassandra reparar a distância que se instalou na família.