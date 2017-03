17H45

(12AP)

INSURGENTE

Na Chicago futurista as fações estão a desmoronar-se. Beatrice Prior tem que arcar com as consequencias das suas escolhas. Em Insurgente, a jovem Tris tem que salvar aqueles que ama – e a própria vida – enquanto lida com questões como a mágoa e o perdão, a identidade e a lealdade, a política e o amor.