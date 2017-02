PLANETA DOS MACACOS: A REVOLTA (ESTREIA)

(12AP)

Planeta dos Macacos: A Revolta

Dawn of the Planet of the Apes

Realização: Matt Reeves

Elenco: Andy Serkis, Jason Clarke

Género: Ficção Científica

Este segundo capítulo decorre uma década após os eventos de Planeta dos Macacos - A Origem, quando a maior parte da população humana foi aniquilada e uma nação crescente de macacos geneticamente evoluídos, liderados por Caesar, é ameaçada por um grupo de humanos sobreviventes. Este conflito entre macacos e humanos irá definir qual será a espécie dominante da Terra - ou decidir se ambas poderão coexistir.