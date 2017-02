15H00

(12AP)



FAMA

De: Kevin Tancharoen

Com: Kelsey Grammer, Bebe Neuwirth, Megan Mullally

Talento, dedicação e trabalho árduo é o que todos os alunos da "New York City High School of Performing Arts" precisam de ter para procurar a Fama no mundo do espectáculo.

Numa incrível atmosfera competitiva, atormentados por dúvidas interiores, a paixão de cada estudante vai ser posta em causa. Para além dos seus objetivos artísticos, eles terão de lidar com as questões normais da escola secundária, uma fase tumultuosa cheia de trabalhos da escola, amizades intensas, o despertar das paixões e a auto-descoberta.

À medida que cada aluno luta pelo seu momento de glória, eles irão descobrir quem, entre eles, tem talento inato e a disciplina necessária para ser bem sucedido. Com o amor e a ajuda dos amigos e colegas artistas, eles descobrirão quem alcançará a Fama.