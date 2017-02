STEP UP 5 - TODOS DANÇAM (ESTREIA)

17H30

(12AP)

STEP UP 5 - TODOS DANÇAM

Quando Sean Asa, street dancer, se muda de Miami para Hollywood com sonhos de fama e fortuna, descobre como vai ser difícil concretizá-los no mundo da dança profissional. Mas, assim que o novo grupo de dança que ele forma em conjunto com a bela e teimosa Andie West chega às etapas finais de um concurso de televisão, na reluzente cidade de Las Vegas, ele tem finalmente uma oportunidade para tornar os seus sonhos realidade, conseguir afastar-se de rivalidades de longa data e fazer o que mais gosta: dançar.