THE EQUALIZER: SEM MISERICÓRDIA (ESTREIA)

THE EQUALIZER: SEM MISERICÓRDIA

McCall é um homem que acredita ter deixado para trás o seu misterioso passado e se dedica a uma vida nova e tranquila. Mas, quando conhece Teri, uma jovem controlada por um grupo de gangsters russos ultra-violento, não consegue manter-se como observador neutro - tem de a ajudar.

Armado com as suas capacidades secretas que lhe permitem vingar qualquer ataque aos desprotegidos, McCall sai do seu retiro auto imposto e descobre que o seu desejo de justiça se mantem vivo.