EXODUS: DEUSES E REIS (ESTREIA)

EXODUS: DEUSES E REIS

Aventura épica que retrata a história de coragem e ousadia de um homem, que conquista o poder de um império inteiro.

Com recurso à arte dos efeitos visuais e à profundidade do 3D, Ridley Scott dá uma nova vida à história, trazendo de uma forma incrivelmente real o terrível ciclo da praga mortal e o confronto do lider Moisés e o faraó egípcio Ramses, quando lidera 600.000 escravos numa viagem monumental de fuga do Egito.

Uma história conhecida, mas uma viagem nunca antes vista!