Receita: Bolo de Arroz da Pastelaria Sabores d'Avenida

RECEITA DO BOLO DE ARROZ DA PASTELARIA SABORES D'AVENIDA (OESTE)

Ingredientes:

- 150g de açúcar

- 150g de farinha

- 75g de farinha de arroz

- 15g de fermento em pó

- 3 ovos

- 10cl de leite

- Raspas de 1 limão

Modo de preparação:

Misturar o açúcar e a manteiga até fazer um creme

Acrescentar os ovos e o leite e, de seguida, as farinhas, o fermento e as raspas.

Pôr a massa dentro das formas em papel, polvilhar com açúcar e levar ao forno a 170°C durante 15 a 20 minutos.

Creme de Limão

Ingredientes:

- 200g de sumo de limão

- 200g de açúcar

- 100g de ovos

- 25g de maizena

- 25g de manteiga

Modo de preparação:

Pôr o sumo de limão a ferver, deitar na mistura os ovos, o açúcar e maizena e pôr tudo na panela e cozer até engrossar.

Fora do lume acrescentar a manteiga.

Montagem:

Cortar o chapéu do bolo, inserir creme de limão no centro do bolo, adicionar mirtilos por cima e pôr o chapéu.