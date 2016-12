Receita: Babá da Pastelaria Sabores d'Avenida

Jorge Soares +351 969 600 072 be.net/jorgesoares

RECEITA DE BABÁ DA PASTELARIA SABORES D'AVENIDA (OESTE)

Ingredientes:

- 100g de leite

- 20g de fermento

- 450g de farinha

- 10g de sal

- 30g de açúcar

- 250g de ovos

- 100g de manteiga mole

Modo de preparação:

Pôr os ingredientes todos na batedeira e bater durante 15 minutos.

Encher as formas com a massa e deixar levedar durante 30 minutos.

Cozer a 180°C durante 30 minutos.

Calda de Açúcar

Ingredientes:

- 200g de açúcar

- 200g de água

- 200g de polpa de maracujá

Modo de preparação:

Ferver tudo junto e mergulhar os babás dentro.

Chantilly de Chocolate Branco

Ingredientes:

- 400g de natas

- 300g de chocolate branco

Modo de preparação:

Ferver as natas, deitar em cima do chocolate branco e pôr no frigorífico.

Quando estiver bem frio, bater até fazer chantilly.