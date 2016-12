Best Bakery - Resumo da Final

Jorge Soares +351 969 600 072 be.net/jorgesoares

Depois de 12 semanas de buscas intensas e doces pelo país, chega a grande final de Best Bakery - A Melhor Pastelaria de Portugal. Em competição estão três grandes equipas: L’Éclair (Lisboa), Spirito Cupackes & Coffee (Braga) e Sabores d’Avenida (Leiria). Para eleger o vencedor as equipas vão enfrentar duas provas, que são as mais duras de sempre na competição.

A primeira prova é uma oportunidade única das pastelarias darem a conhecer o seu trabalho a cinco dos melhores chefs do país: Nuno Bergonse (um dos mais famosos chefes lisboetas, conhecido pela sua exigência), Alexandre Silva (Estrela Michelin, chef do restaurante LOCO), Ricardo Costa (Duas Estrelas Michelin, chef do Yeatman), Marlene Vieira (a chef transmontana mais apaixonada pela doçaria nacional) e Justa Nobre (grande defensora do património gastronómico português).

É no majestoso antigo Museu dos Coches, num clima único, que os jurados e chefes convidados provam seis peças reinventadas por cada pastelaria, peças essas baseadas nos clássicos das nossas vitrines: Pão de Deus, Jesuíta, Babá, Pata de Veado, Bolo de Arroz e Palmier coberto.

Cada pastelaria brilha em pelo menos uma das suas peças, provando que os finalistas merecem bem o lugar conquistado na Final. Mas a competição não fica por aqui: Ana Guiomar tem um convite para as três pastelarias:

"Olá L’Éclair/Spirito CUpcakes & Coffee/Sabores d’Avenida

Não nos conhecem mas nós conhecemos muito bem o vosso trabalho e por isso queremos convidá-los para uma festa muito especial na última noite do ano: o nosso casamento! Só queremos um presente: um bolo de casamento de sonho, como nos filmes. Aceitam o desafio? Contamos convosco!"

A última noite do ano terá como tema o amor, num casamento único, emitido pela SIC, com direito a fogo de artifício, a música pela voz única de Emanuel e Nelson Freitas e a três surpreendentes bolos de noiva que ao longo de dois dias as pastelarias desenvolveram nas suas zonas de fabrico.

Depois da meia noite os bolos são provados pelos noivos, pelos jurados e… por Ana Guiomar! O vencedor é anunciado, conquistando o título de melhor pastelaria de Portugal e um prémio no valor de 15 mil euros.